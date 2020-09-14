В АПЛ дебютировал футболист, 15 раз отдававшийся в аренду

В матче первого тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Арсенал» (0:3) сыграл ямайский защитник «дачником» Майкл Хектор, этот матч стал для него дебютным в Английской Премьер-лиге.

Хектор с 2009 года играл в 17 различных клубах, в 15 из которых он выступал на правах аренды. До «Фулхэма» ямаец играл в шести различных английских лигах.

«Я невероятно горд тем, что наконец-то смог дебютировать в Премьер-лиге. Это была не та игра, которую мы с командой ожидали, но я обещаю, что мы сможем играть намного лучше», — написал Хектор в «твиттере» после матча с «Арсеналом».

«Фулхэм» вышел в Премьер-лигу из Чемпионшипа после годичного отсутствия в элите английского футбола.