«Млада» с Татаевым в составе потерпела третье поражение в трёх турах чемпионата Чехии

В 3-м туре Высшей лиги Чехии «Виктория Пльзень» принимала «Млада-Болеслав». Матч прошёл на стадионе «Дусан Арена» в Пльзене и завершился со счётом 2:1.



В составе гостей участие во встрече принял защитник Алексей Татаев. Российский футболист провёл на поле всё 90 минут. В середине второго тайма, на 62-й минуте, он получил жёлтую карточку.



Для «Млада-Болеслава» это поражение стало третьим в трёх стартовых турах нового сезона. Ранее команда проиграла «Богемианс 1905» (0:4) и «Фаставу» (1:3). В турнирной таблице чемпионата Чехии коллектив единолично занимает последнее, 18-е место.



Татаев является воспитанником «Краснодара», а в «Младу» перешёл в 2019 году. Сначала Алексей выступал за чешский клуб на правах аренды, а затем присоединился к нему на постоянной основе.