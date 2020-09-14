Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Млада» с Татаевым в составе потерпела третье поражение в трёх турах чемпионата Чехии

«Млада» с Татаевым в составе потерпела третье поражение в трёх турах чемпионата Чехии
Футбол / Прочие турниры 0

В 3-м туре Высшей лиги Чехии «Виктория Пльзень» принимала «Млада-Болеслав». Матч прошёл на стадионе «Дусан Арена» в Пльзене и завершился со счётом 2:1.

В составе гостей участие во встрече принял защитник Алексей Татаев. Российский футболист провёл на поле всё 90 минут. В середине второго тайма, на 62-й минуте, он получил жёлтую карточку.

Для «Млада-Болеслава» это поражение стало третьим в трёх стартовых турах нового сезона. Ранее команда проиграла «Богемианс 1905» (0:4) и «Фаставу» (1:3). В турнирной таблице чемпионата Чехии коллектив единолично занимает последнее, 18-е место.

Татаев является воспитанником «Краснодара», а в «Младу» перешёл в 2019 году. Сначала Алексей выступал за чешский клуб на правах аренды, а затем присоединился к нему на постоянной основе.

Чехия - Высшая лига. Высшая лига. 3-й тур
13 сентября 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень
Окончен
2 : 1
Млада-Болеслав
Млада-Болеслав
1:0 Богэль – 21'   1:1 Машек – 32'   2:1 Гейда – 74'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020