Три стадиона ЧМ-2022 в Катаре примут матчи возобновляющейся азиатской Лиги чемпионов

Матчи Западной зоны АФК пройдут в централизованном формате в Катаре на четырёх стадионах, три из которых — арены чемпионата мира 2022, сообщает Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022.

14 сентября возобновляется Лига чемпионов АФК, главный клубный турнир Азиатской конфедерации футбола, который был приостановлен в марте из-за коронавируса. Клубы из Узбекистана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Ирана разыграют путёвку в финал с победителем Восточной зоны АФК, который состоится 19

декабря 2020.

Матчи Западной зоны Лиги чемпионов АФК пройдут с 14 сентября по 3 октября на стадионах “Аль-Джануб”, “Эдьюкейшн Сити" и «Международном стадионе Халифа». Четвёртой ареной турнира станет стадион “Джассим бин Хамад".

Кроме того, на протяжении турнира команды будут также использовать три тренировочные площадки, построенные для ЧМ-2022. Это одни из ключевых объектов инфраструктуры будущего чемпионата мира, созданные в соответствии со стандартами ФИФА.