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Семак — об отсутствии Мусаева в заявке «Зенита»: состояние Леона пока не оптимальное

Семак — об отсутствии Мусаева в заявке «Зенита»: состояние Леона пока не оптимальное
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 7-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:1) объяснил отсутствие полузащитника Леона Мусаева в заявке петербургской команды.

«Леон много пропустил, сейчас тренируется по индивидуальной программе. Уже к следующему матчу будет готов и будет в заявке, если не случится ничего сверхъестественного. Он тренируется, но его состояние пока не оптимальное», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Петербургский «Зенит» набрал 16 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 14-м месте. В тройку лидеров входят «Сочи» (15) и московский «Спартак» (14). В следующем туре РПЛ сыграет с «Уралом».

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