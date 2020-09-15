Песьякова болела за мужа, над полем кружила летучая мышь. Фото с матча «Ростов» — «Локо»

14 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 0:0. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Болотенков (Москва).
Ростовчане нанесли 10 ударов по воротам против 7 у соперника. В створ ворот «Ростов» попал трижды, «Локомотив» — один раз. Жёлтые карточки получили Гжегож Крыховяк и Алексей Ионов.
«Ростов», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Локомотив» (9) — на 9-м месте.
В следующем туре «Ростов» дома сыграет с «Ротором». Матч состоится 19 сентября. «Локомотив» на своём поле 20 сентября встретится с «Тамбовом».
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспонеднтов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Андрея Гусева.
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