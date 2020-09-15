Галактионов: в молодёжной сборной два сильных вратаря, но не отметить ещё и Адамова

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, как он делает выбор первого вратаря команды.
«О разговорах про вызов в главную сборную, они идут в контексте двух ребят: Саши Максименко и Матвея Сафонова. Я всегда говорю о том, что у нас очень сильная вратарская бригада. Не могу не отметить ещё и Адамова. Сашу Максименко я знаю ещё с юношей, мы его вели через сборные. Мы с ним завоевывали бронзу чемпионата Европы, он прошёл чемпионат мира. Он является первым вратарём „Спартака“ по праву. Не хочется сравнивать первого и второго вратаря, они оба важны. Мне приходится делать выбор, сейчас ситуация такая, что играет Сафонов. Саша уважает этот выбор. Что касается подхода, есть вопрос и к остальным игрокам. У нас есть игроки резерва, которые игроки РПЛ. Они тоже личности, хотят играть и у них есть амбиции. Задача нашего штаба — позитивный микроклимат должен поддерживаться. Не важно, играешь ты в старте, выходишь по ходу игры или сидишь на замене — у нас интересы команды», — сказал Галактионов в эфире телеканала «Россия 24».
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