Василий Уткин: Николич на сегодня сильнее Сёмина, в этом у меня нет сомнений

Блогер Василий Уткин прокомментировал результат встречи 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским «Локомотивом» (0:0), выразив мнение о работе главного тренера «железнодорожников» Марко Николиче.

«Факты на самом деле просты.



Первый заключается в том, что «Локомотив» и «Ростов» сыграли удивительно бездарный матч. Удивиться бездарностью, замечу, удается редко, потому что обычно бездарность — это серость.



Второй заключается в том, что будь сейчас тренером «Локомотива» Семин, он пришел бы на интервью, смотрел бы, говоря, в пол правее себя и объяснил все тем, что играем после сборных и вообще в команде нет сейчас Миранчука, Баринова и, можно сказать, нет Крыховяка.



Гипотеза: Палычу бы все поверили и тон был бы следующим — так, але, где игроки? Почему клуб проявляет себя как шоколадная вафля, сидя на которой посмотрели двухчасовое кино?



Но — третий факт. Мы говорим — Николич, где атакующий футбол?)



Никогда бы в такой ситуации это не предъявили Семину. Говорилось бы клубу: где игроки? Игроки где? Дайте Палычу игроков!



Вообще о том, что о Николиче как о тренере-атакующем цунами мы слышали только от Кикнадзе. Но ответственность за это почему-то на Николиче. Тренеры-южки — вообще говоря, лучшие из них никогда не были про концепцию. Они работают в предлагаемых условиях. Дело только в клубе. Вы допустили, что у вас два игрока центральной зоны. Кулигков и Магкеев. Сами по себе замечательные, но для заявленного футбола не пригодные. Проблема в этом.



Я буду защищать Николича. Он честно работает, как умеет. В том, что тренер Николич сегодня сильнее тренера Семина, у меня нет сомнений. В том, что он был оптимальным выбором — нет, я так не думаю. И я никогда так не думал, кстати. Но он работает как может. Других игроков сегодня клуб ему предоставить не может. Некомпетентен клуб. Вот и все», — написал Уткин в своём телеграм-канале.