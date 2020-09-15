Экс-игрок «Тоттенхэма»: Бэйл заслуживает получить статую от «Реала»

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эндрос Таунсенд, выступающий за «Кристал Пэлас», выразил мнение, что «Реалу» следует быть благодарным нападающему Гарету Бэйлу.
«Обычно я бы не согласился с выходками Гарета. С тем, что он делал на трибунах, играл в гольф и намеренно пытался досадить своим работодателям. Но не стоит забывать, что он сделал для „Реала“. Голы в финале Лиги чемпионов с „Атлетико“, дубль в матче с „Ливерпулем“ — за это он заслуживает статуи. А вместо этого получает оскорбления от болельщиков, прессы и клуба», — приводит слова Таунсенда itv-football.co.uk.
Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
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