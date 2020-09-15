«Динамо» Киев — «АЗ Алкмар»: составы команд на матч квалификации Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы киевского «Динамо» и голландского «АЗ Алкмар» на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Киеве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев — «АЗ Алкмар».



«Динамо» Киев: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзёра, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Родригеш, Де Пена, Супряга

Запасные: Бойко, Сирота, Вербич, Андриевский, Леднев, Шепелев, Соль

«АЗ Алкмар»: Бизот, Вейндал, Влар, Свенссон, Мидтше, де Вит, Класи, Коопмейнерс, Боадю, Гудмундссон, Стенгс

Запасные: Верхюлст, Хацидиакос, Летсхерт, Сугавара, Рейндерс, Дрёйф, Идрисси

Победитель матча «Динамо» — АЗ в раунде плей-офф сыграет с победителем пары «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).