«Динамо» Киев — «АЗ Алкмар»: составы команд на матч квалификации Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы киевского «Динамо» и голландского «АЗ Алкмар» на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Киеве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев — «АЗ Алкмар».
«Динамо» Киев: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзёра, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Родригеш, Де Пена, Супряга
Запасные: Бойко, Сирота, Вербич, Андриевский, Леднев, Шепелев, Соль
«АЗ Алкмар»: Бизот, Вейндал, Влар, Свенссон, Мидтше, де Вит, Класи, Коопмейнерс, Боадю, Гудмундссон, Стенгс
Запасные: Верхюлст, Хацидиакос, Летсхерт, Сугавара, Рейндерс, Дрёйф, Идрисси
Победитель матча «Динамо» — АЗ в раунде плей-офф сыграет с победителем пары «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).
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