Мирча Луческу хотел провести пресс-конференцию стоя. Тренер остался недоволен стульями
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу начал стоя пресс-конференцию перед матчем квалификации Лиги чемпионов с «АЗ Алкмар», сообщает iSport.ua.
По данным источника, румынский специалист сначала сел за стол, но затем встал и пожаловался журналистам на качество стула. В связи с этим Луческу начал общаться с прессой стоя. Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук также общался с журналистами стоя, но затем Луческу жестом показал футболисту присесть, а после сел сам.
75-летний Луческу возглавил «Динамо» в конце июля. Назначение румынского специалиста критически восприняли болельщики киевского клуба, так как до этого он на протяжении 12 лет был тренером принципиального соперника «Динамо» — «Шахтёра».
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