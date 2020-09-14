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Мирча Луческу хотел провести пресс-конференцию стоя. Тренер остался недоволен стульями

Мирча Луческу хотел провести пресс-конференцию стоя. Тренер остался недоволен стульями
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу начал стоя пресс-конференцию перед матчем квалификации Лиги чемпионов с «АЗ Алкмар», сообщает iSport.ua.

По данным источника, румынский специалист сначала сел за стол, но затем встал и пожаловался журналистам на качество стула. В связи с этим Луческу начал общаться с прессой стоя. Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук также общался с журналистами стоя, но затем Луческу жестом показал футболисту присесть, а после сел сам.

75-летний Луческу возглавил «Динамо» в конце июля. Назначение румынского специалиста критически восприняли болельщики киевского клуба, так как до этого он на протяжении 12 лет был тренером принципиального соперника «Динамо» — «Шахтёра».

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