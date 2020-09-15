«Вест Хэм» и «Ньюкасл» добились побед в Кубке Англии
В матче 2-го раунда Кубка Англии «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Чарльтон Атлетик» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Андре Марринером, ассистировали судьи на линиях Скотт Леджер и Саймон Лонг.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Себастьян Аллер, которому ассистировал Андрей Ярмоленко. Через несколько минут второй гол забил Аллер с передачи Роберта Снодграсса. На 80-й минуте счёт до крупного довёл Фелипе Андерсон с паса Мануэля Лансини.
Завершились также ещё два матча 2-го раунда Кубка Англии.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Блэкберн Роверс» — 1:0
«Бёртон Альбион» — «Астон Вилла» — 1:3
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
15 сентября 2020, вторник. 21:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 0
Чарльтон Атлетик
Лондон
1:0 Аллер – 22' 2:0 Аллер – 26' 3:0 Андерсон – 80'
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
15 сентября 2020, вторник. 21:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Блэкберн Роверс
Блэкберн
1:0 Фрейзер – 35'
- 16 сентября 2020
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