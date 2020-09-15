«Вест Хэм» и «Ньюкасл» добились побед в Кубке Англии

В матче 2-го раунда Кубка Англии «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Чарльтон Атлетик» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Андре Марринером, ассистировали судьи на линиях Скотт Леджер и Саймон Лонг.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Себастьян Аллер, которому ассистировал Андрей Ярмоленко. Через несколько минут второй гол забил Аллер с передачи Роберта Снодграсса. На 80-й минуте счёт до крупного довёл Фелипе Андерсон с паса Мануэля Лансини.

Завершились также ещё два матча 2-го раунда Кубка Англии.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Блэкберн Роверс» — 1:0

«Бёртон Альбион» — «Астон Вилла» — 1:3