Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вест Хэм» и «Ньюкасл» добились побед в Кубке Англии

«Вест Хэм» и «Ньюкасл» добились побед в Кубке Англии
Футбол / Англия 0

В матче 2-го раунда Кубка Англии «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Чарльтон Атлетик» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Андре Марринером, ассистировали судьи на линиях Скотт Леджер и Саймон Лонг.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Себастьян Аллер, которому ассистировал Андрей Ярмоленко. Через несколько минут второй гол забил Аллер с передачи Роберта Снодграсса. На 80-й минуте счёт до крупного довёл Фелипе Андерсон с паса Мануэля Лансини.

Завершились также ещё два матча 2-го раунда Кубка Англии.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Блэкберн Роверс» — 1:0

«Бёртон Альбион» — «Астон Вилла» — 1:3

Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
15 сентября 2020, вторник. 21:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 0
Чарльтон Атлетик
Лондон
1:0 Аллер – 22'   2:0 Аллер – 26'   3:0 Андерсон – 80'
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
15 сентября 2020, вторник. 21:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Блэкберн Роверс
Блэкберн
1:0 Фрейзер – 35'
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
15 сентября 2020, вторник. 21:45 МСК
Бёртон Альбион
Бёртон-апон-Трент
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Дэниел – 2'   1:1 Уоткинс – 39'   1:2 Грилиш – 88'   1:3 Дэвис – 90+2'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020