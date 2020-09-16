Кингсли Коман пропустит ближайшие тренировки «Баварии»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман временно не принимает участия в тренировочном процессе. Форвард контактировал с инфицированным COVID-19, поэтому был помещён на домашний карантин. При этом тест француза дал отрицательный результат, сообщает пресс-служба «Баварии».
Во время карантина Коман будет поддерживать форму за счёт домашних индивидуальных тренировок. Участие француза в матче первого тура чемпионата Германии с «Шальке» под вопросом.
Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 38 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Кингсли стал лучшим игроком последнего финального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0), забив победный мяч.
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