Кингсли Коман пропустит ближайшие тренировки «Баварии»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман временно не принимает участия в тренировочном процессе. Форвард контактировал с инфицированным COVID-19, поэтому был помещён на домашний карантин. При этом тест француза дал отрицательный результат, сообщает пресс-служба «Баварии».



Во время карантина Коман будет поддерживать форму за счёт домашних индивидуальных тренировок. Участие француза в матче первого тура чемпионата Германии с «Шальке» под вопросом.



Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 38 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Кингсли стал лучшим игроком последнего финального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0), забив победный мяч.

Коман признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов