Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» Баса Доста

Нападающий «Айнтрахта» Бас Дост может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает The Guardian.



В услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур» и лично главный тренер команды Жозе Моуринью, желающий увеличить глубину состава. Клубы уже начали переговоры, однако пока далеки от договорённости. «Айнтрахт» готов отпустить Доста только на постоянной основе и оценивает его в € 5,5 млн. В свою очередь «Тоттенхэм» предпочёл бы арендовать игрока.



Дост перешёл в «Айнтрахт» в прошлом году, а до этого выступал за лиссабонский «Спортинг», «Вольфсбург», «Херенвен», «Хераклес» и «Эммен», воспитанником которого является. В сборную Нидерландов вызывался с 2015 по 2018 год. В прошлом сезоне форвард провёл 24 матча в чемпионате Германии, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Алли может перейти в «Реал» в обмен на Бэйла