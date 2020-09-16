Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» Баса Доста

Нападающий «Айнтрахта» Бас Дост может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает The Guardian.
В услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур» и лично главный тренер команды Жозе Моуринью, желающий увеличить глубину состава. Клубы уже начали переговоры, однако пока далеки от договорённости. «Айнтрахт» готов отпустить Доста только на постоянной основе и оценивает его в € 5,5 млн. В свою очередь «Тоттенхэм» предпочёл бы арендовать игрока.
Дост перешёл в «Айнтрахт» в прошлом году, а до этого выступал за лиссабонский «Спортинг», «Вольфсбург», «Херенвен», «Хераклес» и «Эммен», воспитанником которого является. В сборную Нидерландов вызывался с 2015 по 2018 год. В прошлом сезоне форвард провёл 24 матча в чемпионате Германии, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
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