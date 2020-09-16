Эджуке — о съёмках ролика к дерби: это было замечательно, мне даже файер в глаз попал
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о съёмках проморолика, посвящённого дерби со «Спартаком».
«Это было замечательно, мне даже файер в глаз попал. В съёмках также участвовали фанаты клуба, и мы вместе поработали над этим видео. Всё получилось шикарно и очень красиво», – рассказал Эджуке в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чидера Эджуке перешёл в ЦСКА из «Херенвена» в межсезонье, а сумма трансфера составила € 11,5 млн. 22-летний нигериец заключил контракт с «армейцами» до 2024 года. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл за красно-синих два матча и забил один гол.
В 7-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Спартак» (3:1). Эджуке вышел на замену на 65-й минуте, а на 91-й забил дебютный мяч за «армейцев».
Ездил в «Ливерпуль», учится у Неймара и уже забил «Спартаку». Первое интервью с Эджуке
Круто стартовал в ЦСКА!
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