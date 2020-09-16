Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эджуке — о съёмках ролика к дерби: это было замечательно, мне даже файер в глаз попал

Эджуке — о съёмках ролика к дерби: это было замечательно, мне даже файер в глаз попал
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о съёмках проморолика, посвящённого дерби со «Спартаком».

«Это было замечательно, мне даже файер в глаз попал. В съёмках также участвовали фанаты клуба, и мы вместе поработали над этим видео. Всё получилось шикарно и очень красиво», – рассказал Эджуке в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чидера Эджуке перешёл в ЦСКА из «Херенвена» в межсезонье, а сумма трансфера составила € 11,5 млн. 22-летний нигериец заключил контракт с «армейцами» до 2024 года. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл за красно-синих два матча и забил один гол.

В 7-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Спартак» (3:1). Эджуке вышел на замену на 65-й минуте, а на 91-й забил дебютный мяч за «армейцев».

Ездил в «Ливерпуль», учится у Неймара и уже забил «Спартаку». Первое интервью с Эджуке
Круто стартовал в ЦСКА!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020