Самуэль Это'О вызван в суд по делу о неисполнении отцовских обязательств

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это'О вызван в судейский корпус Пальма-де-Мальорки. С исковым заявлением к нему обратился один из сыновей, сообщает Mundo Deportivo.
Этьен Это’О, который выступает за молодёжную команду клуба «Реал Овьедо», хочет истребовать с отца € 20 тыс. На протяжении длительного времени родственники общались посредством электронной почты. Теперь сын утверждает, что Самуэль Это'О нарушает условия подписанного ими соглашения и не платит алименты.
Мать Этьена — Мариан Пинеда встретила Самуэля на Мальорке, когда он выступал за местную команду. Она обвиняет Это’О в том, что тот нарушил свои обязательства в отношении алиментов и помощи на образование для Этьена, который пострадал от «унижений и отсутствия своего отца».
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