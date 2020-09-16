Геркус: не вижу смысла в иске «Локомотива», кроме нанесения мне репутационного ущерба

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал судебное разбирательство с клубом.
«Дата появления иска — попытка не только нанести мне материальный ущерб, но и моральный. Иск совпал с моей подачей документов на пост президента РПЛ. Прямое препятствие развитию моей карьеры. Судя по всему, истец пытается свести со мной какие-то счёты. Есть ощущение, что сейчас истец пытается реабилитироваться за результаты, по которым его сейчас оценивает общественность.
Со мной тепло попрощались, проводили — всё тихо, спокойно. Мне выплатили шесть окладов. Утвердили отчеты, сдали всё в налоговую. Потом спустя год возникла бумага, где был придуман какой-то консультант. Иного смысла, кроме нанесения мне репутационного ущерба, не вижу», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
28 января стало известно, что московский «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления «железнодорожников» составляет 144,6 млн рублей.
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