Представитель «Локомотива»: Геркус не имел права премировать себя

Представитель «Локомотива» во время рассмотрения дела бывшего гендиректора клуба Ильи Геркуса заявил, что тот не имел права выпускать приказы о премировании игроков и сотрудников.
«Не будем дублировать то, что уже было. Поговорим о том, чего ещё не было. Первый момент: премирование директора. Руководитель организации несёт прямой ущерб, причинённый организации. Премирование работников предприятия — прерогатива совета директоров, премия выплачивается на основании его решения. Ещё одна компетенция совета директоров — назначение и снятие гендиректора. В других случаях любой приказ является нелегитимным.
Не проводилось ни одного заседания совета директоров с повесткой премирования. Директор участвовал в заседаниях и мог сам заявить о премировании. Но он не имеет права пойти в бухгалтерию и сам получить сумму без приказа. Ответчик не имел права выпускать приказы о премировании, а совет директоров эти приказы не видел. Размеры премий, которые директор выплатил самому себе, превышают установленные рамки. Работник не может сам решить, какую себе сумму выплатить и за какой результат. В течение одного месяца выплачены две премии — суммарно на 11 миллионов рублей: одна за чемпионство, а другая за результат в чемпионате. Мне интересно — нет ли здесь дублирования?» — передаёт слова представителя клуба корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
28 января стало известно, что московский «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления «железнодорожников» составляет 144,6 млн рублей.
Напомним, функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017. Пост генерального директора «Локомотива» после Геркуса занял Василий Кикнадзе.
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