Тедеско: думали дать отдохнуть Максименко, но Саша захотел играть

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему не выпустил вратаря Александра Селихова в матче Кубка России с «Родиной» (5:1).
«Ротация? В кубковых матчах свои законы и правила. Любой соперник может преподнести сюрприз. В прошлом сезоне тоже было много непростых матчей. Большая ротация? Сегодня вышли пять игроков, которые не играли в прошлом матче. Плюс было три новых игрока в ходе матча. Нормальная ротация.
Дать отдохнуть Максименко? Безусловно, каждый раз мы думаем перед матчем, и сегодня тренер вратарей разговаривал с Максименко. Думали, дать ему отдохнуть или сыграть в Кубке, чтобы он поскорее забыл стресс матча с ЦСКА. Саша захотел играть, поэтому был на поле. Селихов отличный вратарь, но его время ещё не пришло. Долго был травмирован. Ему нужно набрать форму. Ставить неготового вратаря — не очень правильно», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 16 сентября 2020
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