Доменико Тедеско: надо отдать должное «Родине», их молодые ребята бились до конца

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу команды в матче 1-го тура группового этапа Кубка России с «Родиной» (5:1).



«Мы сделали свою работу. Важно было забить быстрый гол, держать высокий уровень игры. Надо отдать должное „Родине“. Молодая команда, молодые ребята бились до конца. Забили мы сегодня много, могли ещё больше. В конце дали поиграть молодым футболистам. Сегодня было много позиционных атак, но они проходили и в прошлых матчах. Возможно, в первом тайме были слишком терпеливыми. Но во втором всё было получше», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Счёт был открыт в первом тайме — на 35-й минуте автором забитого мяча стал Александр Соболев. В начале второго тайма преимущество красно-белых упрочил Остон Урунов. Через несколько минут счёт до крупного довёл Айртон. Вскоре четвёртый гол забил Роман Зобнин. На 61-й минуте разрыв в счёте сократил Магомедхабиб Абдусаламов. На 81-й минуте окончательный счёт установил Эсекьель Понсе.