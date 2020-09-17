Серж Бранко: агент соврал мне. Он утверждал, что «Шинник» находится в Москве

Бывший защитник «Шинника» и «Крыльев Советов» Серж Бранко рассказал о попадании в клуб из Ярославля и желании играть за ЦСКА.



«После участия в Лиге чемпионов со «Штутгартом» меня пригласили в «Лидс». Но в клубе неожиданно появились финансовые проблемы, поэтому меня отправили в шестимесячную аренду в Лондон. Честно, я не был счастлив в Англии. Как раз в это время со мной связался российский агент Алексей Тильман. Он рассказал мне о «Шиннике», и я согласился.



Я был шокирован, когда в 2005 году прилетел в Россию. Мы весь день ехали на машине от Москвы до Ярославля. Уже на следующий день я плакал и мечтал о возвращении в Германию.



Агент соврал мне. Он утверждал, что «Шинник» находится в Москве, не Ярославле. Не хочу ничего плохого сказать про этот город, но, когда я приехал, там была только одна центральная улица и один большой хороший отель. Всю неделю после переезда я даже отказывался тренироваться и есть. Пил только сгущёнку. Очень хотел вернуться в Германию.



Официально, если считать зарплату вместе с бонусами, я получал 50 тысяч долларов в месяц в Ярославле. А спустя неделю после переезда я увидел игру ЦСКА по телевизору и спросил агента: «Почему ты меня не устроил в этот клуб?». Он предложил мне сделку: если я шесть месяцев хорошо отыграю за «Шинник», то он отвезёт меня в ЦСКА. Я согласился остаться, потому что очень хотел играть за московский клуб.



За шесть месяцев я стал одним из лучших игроков в России, а «Шинник» к тому моменту занимал 6-7-е место в чемпионате. Тогда я решил напомнить о договоре агенту. В ответ он мне сказал: «Давай закончим сезон. Будь уверен, ты перейдёшь в ЦСКА». Я ему поверил», — цитирует Бранко Sport 24.

Серж Бранко: за что мне дали красную карточку? Защитник "Крыльев Советов" Серж Бранко выразил свое недоумение по поводу решения рефери Игоря Егорова, показавшего ему желтую карточку за то, что футболист сел на мяч.