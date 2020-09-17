«Знамя» — «Ахмат»: Шишкин и Павлюченко начнут матч Кубка России с первых минут

«Знамя» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Кубка России.



«Знамя»: Кудинов, Никифоров, Шешуков, Янбаев, Шурыгин, Шишкин, Белов, Поповицкий, Мамонов, Савин, Павлюченко.



«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Семёнов, Анхель, Быстров, Садулаев, Иванов, Швец, Харин, Мелкадзе, Понсе.



Запасные: Мелихов, Пуцко, Адамов, Бериша, Х. Кадыров, А. Кадыров, Умаев.



Матч «Знамя» — «Ахмат» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Знамя» в Ногинске. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.



Напомним, по новому регламенту Кубка России команды по итогам 1/64 финала разбили на 10 групп, победители которых разыграют трофей в плей-офф. При этом участия в групповом этапе не принимают клубы, представляющие Россию в еврокубках. Они начнут свой путь в турнире в плей-офф.