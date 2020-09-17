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У Берната диагностирован разрыв крестообразной связки

У Берната диагностирован разрыв крестообразной связки
Футбол / Франция 0

16 сентября в отложенном матче 1-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл с «Метцем» (1:0). Единственный гол на 93-й минуте забил полузащитник Юлиан Дракслер. Левый защитник Хуан Бернат вышел на поле на 63-й минуте, но не доиграл встречу до конца. На 85-й минуте испанский игрок почувствовал болевые ощущения в колене после столкновения с соперником и отправился в раздевалку.

Медицинское обследование выявило у левого защитника разрыв передней крестообразной связки левого колена. О сроках восстановления игрока будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба «ПСЖ».

Испанский защитник выступает за французский клуб с 2018 года. В сезоне-2020/2021 Бернат провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

Хуан Бернат получил повреждение и может выбыть на длительный срок
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