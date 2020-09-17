У Берната диагностирован разрыв крестообразной связки
16 сентября в отложенном матче 1-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл с «Метцем» (1:0). Единственный гол на 93-й минуте забил полузащитник Юлиан Дракслер. Левый защитник Хуан Бернат вышел на поле на 63-й минуте, но не доиграл встречу до конца. На 85-й минуте испанский игрок почувствовал болевые ощущения в колене после столкновения с соперником и отправился в раздевалку.
Медицинское обследование выявило у левого защитника разрыв передней крестообразной связки левого колена. О сроках восстановления игрока будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба «ПСЖ».
Испанский защитник выступает за французский клуб с 2018 года. В сезоне-2020/2021 Бернат провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.
Хуан Бернат получил повреждение и может выбыть на длительный срок
- 17 сентября 2020
-
14:53
-
14:49
-
14:37
-
14:37
-
14:29
-
14:06
-
14:04
-
13:49
-
13:43
-
13:38
-
13:12
-
13:10
-
12:50
-
12:46
-
12:46
-
12:37
-
12:17
-
12:02
-
11:46
-
11:43
-
11:37
-
11:29
-
11:19
-
10:43
-
10:32
-
10:12
-
10:03
-
09:46
-
09:31
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:25
-
07:04
-
06:19
Партнерский контент