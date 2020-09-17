Хуан Бернат получил повреждение и может выбыть на длительный срок
16 сентября в отложенном матче 1-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл с «Метцем» (1:0). Единственный гол на 93-й минуте забил полузащитник Юлиан Дракслер. Левый защитник Хуан Бернат вышел на поле на 63-й минуте, но не доиграл встречу до конца. На 85-й минуте испанский игрок почувствовал болевые ощущения в колене после столкновения с соперником и отправился в раздевалку.
«ПСЖ» доигрывал матч вдевятером, поскольку к тому моменту главный тренер Томас Тухель уже использовал все три возможности провести замену.
«Мне очень жаль Хуана, я ожидаю серьёзной травмы колена», — цитирует немецкого специалиста RMC Sport.
В сезоне-2020/2021 Бернат провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.
«Барселона» рассматривает Берната и Геррейру в качестве замены Фирпо
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