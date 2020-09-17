Куман сможет руководить «Барселоной» со скамейки в первом матче сезона Примеры

«Барселона» расторгла контракт с Энрике Сетьеном, сообщает Sport.es. Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сможет руководить командой в первом матче нового сезона Примеры.

В ближайшие несколько часов Сетьен опубликует заявление, в котором объяснит ситуацию с расторжением контракта с каталонским клубом.

Сообщалось, что Куман пока не имеет права находиться на скамейке запасных в официальных матчах из-за того, что окончательно не согласовано расторжение контракта с Сетьеном. Федерация футбола Испании ещё не выдала ему разрешение на полноценное управление командой.



17 августа команда объявила, что Сетьен отправлен в отставку. 19 августа Рональд Куман был представлен в качестве нового главного тренера «Барселоны». В первом официальном матче в сезоне-2020/2021 сине-гранатовые сыграют с «Вильярреалом». Точная дата встречи пока неизвестна.