Рональд Куман ещё не получил право находиться на скамейке запасных «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пока не имеет права находиться на скамейке запасных в официальных матчах. Федерация футбола Испании ещё не выдала ему разрешение на полноценное управление командой, сообщает Cadena COPE.



Куман не имеет права находиться на скамейке запасных клуба, поскольку «Барселона» пока окончательно не согласовала расторжение контракта с Энрике Сетьеном. Бывший главный тренер сине-гранатовых рассчитывает получить компенсацию.



17 августа команда объявила, что Сетьен отправлен в отставку. 19 августа Рональд Куман был представлен в качестве нового главного тренера «Барселоны». В первом официальном матче в сезоне-2020/2021 сине-гранатовые сыграют с «Вильярреалом». Точная дата встречи пока неизвестна.

Куман: если Суарес останется в «Барселоне», то будет таким же игроком, как и все остальные