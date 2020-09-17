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«Рейнджерс» разгромил клуб из Гибралтара в квалификации Лиги Европы

«Рейнджерс» разгромил клуб из Гибралтара в квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» разгромил гибралтарский «Линкольн» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Гибралтаре на стадионе «Виктория». Обслуживала матч валлийская бригада арбитров во главе с Иваном Гриффитом, ассистировали судьи на линиях Дэниел Беккет и Джонатан Брайант.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 21-й минуте автором забитого мяча стал Джеймс Тавернье. В концовке тайма преимущество шотландского клуба увеличил Коннор Голдсон. На 67-й минуте счёт до крупного довёл Альфредо Морелос. На 84-й минуте четвёртый гол забил Джермейн Дефо. В концовке матча окончательный счёт установил Морелос, оформив дубль.

В другом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арарат-Армения» обыграл люксембургскую «Фолу» со счётом 4:3.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
17 сентября 2020, четверг. 18:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Окончен
0 : 5
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Тавернье – 21'   0:2 Голдсон – 45+4'   0:3 Морелос – 67'   0:4 Дефо – 84'   0:5 Морелос – 88'
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
17 сентября 2020, четверг. 17:00 МСК
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Окончен
4 : 3
ДВ
Фола
Эш-сюр-Альзетт, Люксембург
1:0 Мартинес – 16'   1:1 Pimentel – 19'   1:2 Бенси – 56' (пен)   1:3 Hadji – 81'   2:3 Лима – 90+1' (пен)   3:3 Лима – 90+4' (пен)   4:3 Вакуленко – 113'
Удаления: Жуниор – 43' / Pimentel – 90'
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