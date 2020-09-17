«Рейнджерс» разгромил клуб из Гибралтара в квалификации Лиги Европы

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» разгромил гибралтарский «Линкольн» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Гибралтаре на стадионе «Виктория». Обслуживала матч валлийская бригада арбитров во главе с Иваном Гриффитом, ассистировали судьи на линиях Дэниел Беккет и Джонатан Брайант.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 21-й минуте автором забитого мяча стал Джеймс Тавернье. В концовке тайма преимущество шотландского клуба увеличил Коннор Голдсон. На 67-й минуте счёт до крупного довёл Альфредо Морелос. На 84-й минуте четвёртый гол забил Джермейн Дефо. В концовке матча окончательный счёт установил Морелос, оформив дубль.

В другом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арарат-Армения» обыграл люксембургскую «Фолу» со счётом 4:3.