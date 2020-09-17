«Рома», «Шальке-04» и «Байер» интересуются Колашинацом
«Рома», «Шальке-04» и «Байер» проявляют интерес к боснийскому защитнику «Арсенала» Зеаду Колашинацу, утверждает Sport Bild.
По данным источника, итальянский и немецкий клубы могут купить игрока до закрытия трансферного окна. «Арсенал» оценивает футболиста в € 10 млн. Проблемой для трансфера может быть высокая зарплата Колашинаца, который получает в «Арсенале» около € 9 млн в год. Босниец хочет вернуться в Германию, у него есть дом в Дюссельдорфе.
Колашинац перешёл в «Арсенал» летом 2017 года из «Шальке-04» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 27-летний защитник принял участие в 26 матчах чемпионата Германии (19 — в основном составе) и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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