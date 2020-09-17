«Ювентус» согласовал трансфер Эдина Джеко за € 15 млн

Боснийский нападающий римской «Ромы» Эдин Джеко перейдёт в туринский «Ювентус» за € 15 млн, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «инстаграме».

По данным источника, клубы обо всём договорились. В ближайшее время босниец пройдёт медицинское обследование. Заменой Джеко в «Роме» станет польский нападающий неаполитанского «Наполи» Аркадиуш Милик.

Джеко перешёл в «Рому» летом 2015 года из «Манчестер Сити» на правах аренды за € 4 млн. Через год римляне выкупили трансфер игрока за € 11 млн. В прошлом сезоне 34-летний форвард принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (31 — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей и семи результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.