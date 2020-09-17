Луис Суарес сдал экзамен по итальянскому языку для перехода в «Ювентус»

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес успешно сдал экзамен по итальянскому языку, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин в своём «твиттере».

По данным источника, футболист получил уровень B1, который означает средний уровень владения языком, позволяющий беседовать и понимать почти всё сказанное. Таким образом, форвард в ближайшее время может перейти в туринский «Ювентус». Напомним, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на Суареса.

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.