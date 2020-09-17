Луис Суарес сдал экзамен по итальянскому языку для перехода в «Ювентус»
Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес успешно сдал экзамен по итальянскому языку, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин в своём «твиттере».
По данным источника, футболист получил уровень B1, который означает средний уровень владения языком, позволяющий беседовать и понимать почти всё сказанное. Таким образом, форвард в ближайшее время может перейти в туринский «Ювентус». Напомним, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на Суареса.
Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.
«Барселона» готова не выпускать Луиса Суареса на поле до окончания контракта
- 17 сентября 2020
-
19:37
-
19:12
-
19:03
-
18:49
-
18:46
-
18:24
-
18:23
-
18:01
-
17:59
-
17:54
-
17:45
-
17:42
-
17:30
-
17:29
-
17:14
-
17:10
-
17:00
-
16:58
-
16:38
-
16:30
-
16:23
-
16:12
-
16:02
-
15:52
-
15:17
-
15:15
-
14:53
-
14:49
-
14:37
-
14:37
-
14:29
-
14:06
-
14:04
-
13:49
-
13:43
Партнерский контент