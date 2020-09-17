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Гол Вагнера Лава не спас «Кайрат» от вылета из квалификации Лиги Европы

Гол Вагнера Лава не спас «Кайрат» от вылета из квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА израильский «Маккаби» Хайфа переиграл казахстанский «Кайрат». Встреча проходила на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе и завершилась со счётом 2:1.

На 31-й минуте полузащитник «Маккаби» Юваль Ашкенази открыл счёт. В добавленное к первому тайму время нападающий «Кайрата» Вагнер Лав сравнял счёт. Форвард Никита Рукавица на 72-й минуте вывел «Маккаби» вперёд.

Результаты других матчей Лиги Европы УЕФА:

«Флора» (Эстония) — «КР Рейкьявик» (Исландия) — 2:0

«Лячи» (Албания) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — 1:2

ОФИ (Греция) — «Аполлон» (Кипр) — 0:1

«Хибернианс» (Мальта) — «МОЛ Фехервар» (Венгрия) — 0:1

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд
17 сентября 2020, четверг. 20:00 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
2 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Ашкенази – 31'   1:1 Лав – 45+1'   2:1 Рукавица – 72'
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