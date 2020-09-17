Гол Вагнера Лава не спас «Кайрат» от вылета из квалификации Лиги Европы
В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА израильский «Маккаби» Хайфа переиграл казахстанский «Кайрат». Встреча проходила на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе и завершилась со счётом 2:1.
На 31-й минуте полузащитник «Маккаби» Юваль Ашкенази открыл счёт. В добавленное к первому тайму время нападающий «Кайрата» Вагнер Лав сравнял счёт. Форвард Никита Рукавица на 72-й минуте вывел «Маккаби» вперёд.
Результаты других матчей Лиги Европы УЕФА:
«Флора» (Эстония) — «КР Рейкьявик» (Исландия) — 2:0
«Лячи» (Албания) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — 1:2
ОФИ (Греция) — «Аполлон» (Кипр) — 0:1
«Хибернианс» (Мальта) — «МОЛ Фехервар» (Венгрия) — 0:1
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