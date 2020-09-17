Мостовой: «Динамо» — это безобразие. Знакомый сказал, что Новиков должен извиниться и уйти

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал проигрыш «Динамо» в матче с тбилисским «Локомотивом» (1:2).

«Я ошарашен. Не могу поверить. Команда впервые за долгие годы выходит, потрачено за последнее время было чуть ли не 60 млн — и тбилисский «Локомотив»… Многие, думаю, не знают, что есть такая команда. Все знают, что есть «Динамо» Тбилиси. Сейчас многим скажут про результат, а они и не поймут – будут думать, что проиграли «Динамо» Тбилиси.

Хочу посмотреть статистику «Локомотива», кто там играл. Для них это подвиг, они герои. А «Динамо» – это безобразие. Как бы они ни играли, это шок. Мне знакомый позвонил, он переживает за «Динамо». Говорит: «Мы в шутку такое говорим обычно, но главный тренер «Динамо» сейчас должен прямо в Тбилиси сказать – ребят, вы меня извините, но я ухожу».



Что касается лимита на легионеров, этих разговоров вообще не понимаю. Если футболист нормальный, то какая разница, какой там лимит. А если ненормальный, он и при лимите, и без лимита будет плохо играть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.