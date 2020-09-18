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Маттиа Де Шильо вновь заинтересовал «ПСЖ»

Маттиа Де Шильо вновь заинтересовал «ПСЖ»
Футбол / Италия 0

Французский «ПСЖ» вновь вернулся к кандидатуре 27-летнего итальянского защитника туринского «Ювентуса» Маттиа Де Шильо, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Клуб из Парижа был заинтересован в обмен Лейвина Курзава на Маттиа Де Шильо ещё зимой этого года, однако тогда обмен так и не состоялся. Сейчас «ПСЖ» вновь вернулся к кандидатуре итальянца в связи с полученной травмой крестообразной связки основного защитника команды Томаса ТухеляХуана Берната, и, по мнению руководства парижан, Де Шильо является идеальным кандидатом на эту роль.

Последние дни Де Шильо отсутствовал на тренировках «Ювентуса» в связи с возможным переходом в другой итальянский клуб – «Рому».

Де Шильо перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 12 млн. В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в девяти матчах чемпионата Италии (шесть — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Рома» ведёт переговоры о переходе защитника «Ювентуса» Де Шильо
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