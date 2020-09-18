Маттиа Де Шильо вновь заинтересовал «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» вновь вернулся к кандидатуре 27-летнего итальянского защитника туринского «Ювентуса» Маттиа Де Шильо, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Клуб из Парижа был заинтересован в обмен Лейвина Курзава на Маттиа Де Шильо ещё зимой этого года, однако тогда обмен так и не состоялся. Сейчас «ПСЖ» вновь вернулся к кандидатуре итальянца в связи с полученной травмой крестообразной связки основного защитника команды Томаса Тухеля — Хуана Берната, и, по мнению руководства парижан, Де Шильо является идеальным кандидатом на эту роль.

Последние дни Де Шильо отсутствовал на тренировках «Ювентуса» в связи с возможным переходом в другой итальянский клуб – «Рому».

Де Шильо перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 12 млн. В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в девяти матчах чемпионата Италии (шесть — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.