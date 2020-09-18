Одноклубник Головина заразился коронавирусом

Один из игроков выступающего в чемпионате Франции «Монако» заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

Имя игрока при этом не называется. Отмечается, что состояние заболевшего футболиста не вызывает никаких опасений, а сам он находится в изоляции. Одним из игроков «Монако» является российский полузащитник Александр Головин.

19 сентября должен состояться матч четвёртого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ренном».

Франция стала одной из немногих стран, в которых решили не продолжать сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Лиге 1 были завершены досрочно, чемпионом объявлен «Пари Сен-Жермен».