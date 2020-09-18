Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021.
Путь чемпионов
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Тирана» (Албания)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Флориана» (Мальта) / «Флора» (Эстония)
«Юргорден» (Швеция) / «ЧФР Клуж» (Румыния) — КуПС (Финляндия) / «Судува» (Литва)
«Арарат-Армения» / «Целе» (Словения) — «Црвена Звезда» (Сербия)
«Динамо» (Брест, Беларусь) — «Лудогорец» (Болгария)
«Сараево» (Босния и Герцеговина) / «Будучность» (Черногория) — «Рига» (Латвия) / «Селтик» (Шотландия)
«Легия» (Польша) / «Дрита» (Косово) — «Карабах» (Азербайджан)
«Шериф» (Молдавия) / «Дандолк» (Ирландия) — «Клаксвик» (Фарерские острова) / «Динамо» (Тбилиси, Грузия)
Основной путь
«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) / «Мазервелл» (Шотландия) — «Виктория Пльзень» (Чехия) / «Сённерйюск» (Дания)
«Русенборг» (Норвегия) / «Аланьяспор» (Турция) — «Мура» (Словения) / ПСВ (Нидерланды)
«Санкт-Галлен» (Швейцария) / АЕК (Афины, Греция) — «Вольфсбург» (Германия) / «Десна» (Украина)
«Базель» (Швейцария) / «Анортосис» (Кипр) — ЦСКА (София, Болгария) / «Б-36» (Фарерские острова)
«Спортинг» (Португалия) / «Абердин» (Шотландия) — ЛАСК (Австрия) / «ДАК 1904» (Словакия)
«Шарлеруа» (Бельгия) / «Партизан (Сербия) — «Аполлон» (Кипр) / «Лех» (Польша)
«Бешикташ» (Турция) / «Риу Аве» (Португалия) — «Милан» (Италия) / «Будё-Глимт» (Норвегия)
«Копенгаген» (Дания) / «Пяст» (Польша) — «Риека» (Хорватия) / «Колос» (Украина)
«Мальме» (Швеция) / «Локомотив» (Загреб, Хорватия) — «Гранада» (Испания) / «Локомотив» (Тбилиси, Грузия)
«Шкендия» (Северная Македония) / «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Ростов» (Россия) / «Маккаби» (Хайфа, Израиль)
«Стяуа» (Румыния) / «Слован» (Либерец, Чехия) — АПОЭЛ (Кипр) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Стандард» (Бельгия) / «Войводина» (Сербия) — «Фехервар» (Венгрия) / «Реймс» (Франция)
«Виллем II» (Нидерланды) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Галатасарай» (Турция) / «Хайдук» (Хорватия).
- 18 сентября 2020
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