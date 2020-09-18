Заболотный: хотелось бы, чтобы «Сочи» нашёл форварда, который может со мной конкурировать

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал о планах на будущее и объяснил, почему редко общается с прессой.



«Что касается редкого общения с журналистами, это пошло ещё с «Зенита». Тенденция неудачных интервью, в которых я хотел, чтобы это показали в одном виде, а показывали в другом… Люди стали плохо реагировать, писать плохие комментарии. Я стал закрываться всё больше и больше. Дошло до того, что я просто перестал общаться с прессой.



Конкуренция в команде должна быть, я это приветствую. Хотелось бы, чтобы «Сочи» нашёл нападающего, который может со мной конкурировать. Мне было бы легче, чтобы не расслабляться. Моё будущее? Или продлеваю контракт, или ухожу в другой клуб. Всё будет зависеть от моей игры в этом чемпионате. Своими ногами буду пробивать своё будущее», — приводит слова Заболотного сайт телеканала «Матч ТВ».