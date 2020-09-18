Тренер «Краснодара»: чемпионат Нидерландов пойдёт Спаичу на пользу. Рассчитываем на него

Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал переход защитника Уроша Спаича в «Фейеноорд» на правах аренды.



«Спаич был травмирован и не получал игровую практику. Считаем, что время, проведенное в чемпионате Нидерландов в хорошей команде, пойдёт ему на пользу. Конечно, в будущем мы рассчитываем на него», — передаёт слова Оленина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Спаич перешёл в «Фейеноорд» 15 сентяря. Арендное соглашение 27-летнего сербского футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года.



Серб присоединился к «Краснодару» в 2018 году. В минувшем сезоне в 15 матчах Российской Премьер-Лиги забил один мяч. Сербский игрок — воспитанник «Црвены Звезды». Защищал цвета белградского клуба с 2010 по 2013 год. Затем выступал за французскую «Тулузу» и бельгийский «Андерлехт».