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«Бавария» разгромила «Шальке» в первом матче нового сезона Бундеслиги — 8:0

«Бавария» разгромила «Шальке» в первом матче нового сезона Бундеслиги — 8:0
Футбол / Германия 0

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала гельзенкирхенский «Шальке». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 8:0.

Голы за мюнхенскую «Баварию» забили Леон Горецка, Томас Мюллер, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Роберт Левандовски, реализовавший пенальти, и Серж Гнабри, оформивший хет-трик в этой встрече.

«Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона-2019/2020, набрав 82 очка в 34 встречах. «Шальке» (39) занял 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» стала обладателем Кубка Германии и выиграла Лигу чемпионов, со счётом 1:0 обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен».

В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» встретится с «Хоффенхаймом», «Шальке» — с «Вердером».

Германия - Бундеслига. 1-й тур
18 сентября 2020, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
8 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Гнабри – 4'   2:0 Горецка – 19'   3:0 Левандовски – 31' (пен)   4:0 Гнабри – 47'   5:0 Гнабри – 59'   6:0 Мюллер – 69'   7:0 Зане – 71'   8:0 Мусиала – 81'
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