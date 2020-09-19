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Лэмпард: выпускать Силву на матч с «Ливерпулем» ещё рано

Лэмпард: выпускать Силву на матч с «Ливерпулем» ещё рано
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал готовность игроков к матчу второго тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» и оценил форму Тьяго Силвы.

«Бен Чилвел ещё не готов к встрече, как и Кристиан Пулишич. Надеемся, они будут готовы на следующей неделе или немного позже, потому что они уже тренируются. Хаким Зиеш не примет участия в матче по той же причине, однако Тимо Вернер вернулся в строй.

Последние 3–4 дня с нами тренировался Тьяго. Сейчас мы с ним работаем над физической формой, но на матч с «Ливерпулем» его выпускать ещё рано. Тьяго определённо лидер. Лидер от природы. Он ещё не очень хорошо говорит на английском языке, но мы над этим работаем. У нас в команде много футболистов, которые владеют несколькими языками, и они очень помогают.

Его присутствие, отдача на тренировках, класс и уровень заслуживают уважения. С нетерпением жду, когда он будет доступен для заявки. Он кажется очень заинтересованным и готовым помочь команде, и, как тренеру, мне это важно», – цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».

Клопп: у нас с Лэмпардом нет никакого противостояния. Вам нужно перестать читать газеты!
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