Клопп: у нас с Лэмпардом нет никакого противостояния. Вам нужно перестать читать газеты!

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об отношениях с наставником «Челси» Фрэнком Лэмпардом в преддверии матча команд во 2-м туре английской Премьер-лиги, который состоится 20 сентября в Лондоне.



«Никакого противостояния. Вам нужно перестать читать газеты. Я этого не понимаю. Когда вы задаёте мне вопросы, я даю ответы, но каждый воспринимает их так, как ему захочется. Вся история создана вами. Это вы устраиваете соперничество между нами. Но зачем?



Наверняка Фрэнк – отличный парень, мы не так хорошо знакомы. Но на бровке мы оба хотим, чтобы наши команды победили. Я слышал, многие рады, что вернулось старое противостояние, как у Венгера с Фергюсоном. Но миру не нужны такие истории – только некоторым из вас, журналистов», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Клопп посоветовал болельщикам следить за соцсетями «Ливерпуля», отвечая на вопрос о Тьяго