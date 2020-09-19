Круговой: Семак сказал, если ещё раз сделаю финт Евсеева, он меня заменит

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как главный тренер команды Сергей Семак отреагировал на приём мяча пятой точкой в матче 7-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).
«Как болельщики назвали этот приём? Финт Евсеева? Сергей Богданович сказал на тренировке после матча, что, конечно, болельщикам понравилось, но ещё раз так сделаешь — я тебя заменю. Ответил — хорошо, больше не буду. На самом деле согласен с ним и понял, что это некрасиво по отношению к сопернику», — цитирует Кругового «Фонтанка».
В начале второго тайма футболисты гостей попытались выдвинуться в атаку, однако один из них отдал неудачный длинный пас. В зоне, куда полетел мяч, оказался только Круговой. Увидев, что никто не оказывает на него давления, Данил развернулся и принял снаряд пятой точкой, после чего отпасовал партнёру.
- 19 сентября 2020
-
12:30
-
12:23
-
12:17
-
12:17
-
11:51
-
11:51
-
11:43
-
11:40
-
11:21
-
11:20
-
11:07
-
10:55
-
10:52
-
10:40
-
10:38
-
10:17
-
10:11
-
09:59
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
06:59
-
06:17
-
05:59
-
05:42
-
05:15
-
04:44
-
04:18
-
04:01
-
03:43
-
03:11
-
02:35
-
02:17