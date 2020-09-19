Круговой: Семак сказал, если ещё раз сделаю финт Евсеева, он меня заменит

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как главный тренер команды Сергей Семак отреагировал на приём мяча пятой точкой в матче 7-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).

«Как болельщики назвали этот приём? Финт Евсеева? Сергей Богданович сказал на тренировке после матча, что, конечно, болельщикам понравилось, но ещё раз так сделаешь — я тебя заменю. Ответил — хорошо, больше не буду. На самом деле согласен с ним и понял, что это некрасиво по отношению к сопернику», — цитирует Кругового «Фонтанка».

В начале второго тайма футболисты гостей попытались выдвинуться в атаку, однако один из них отдал неудачный длинный пас. В зоне, куда полетел мяч, оказался только Круговой. Увидев, что никто не оказывает на него давления, Данил развернулся и принял снаряд пятой точкой, после чего отпасовал партнёру.