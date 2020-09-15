Защитник «Зенита» Круговой принял мяч пятой точкой. Евсеев отреагировал

Защитник «Зенита» Данил Круговой оригинальным образом обработал мяч во время матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:1).



В начале второго тайма футболисты гостей попытались выдвинуться в атаку, однако один из них отдал неудачный длинный пас. В зоне, куда полетел мяч, оказался только Круговой. Увидев, что никто не оказывает на него давления, Данил развернулся и принял снаряд пятой точкой, после чего отпасовал партнёру.



На трюк Кругового отреагировал главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, под руководством которого игрок выступал за уфимцев на правах аренды. Год назад специалист так же принял мяч, находясь на бровке.



«Хоть чему-то научил! Правда, если ещё так сделает, сядет на лавку!» — написал Евсеев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик доступен в «инстаграме» Вадима Евсеева.