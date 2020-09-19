Семак: не стал бы говорить о каком-то спаде у Азмуна. Иногда он вытаскивает команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда Сердара Азмуна в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1) и встрече 7-го тура с «Арсеналом» (3:1).
«Что касается игры с «Арсеналом», то хорошее движение и открывание, но не слишком часто выходил мяч к нему. Сегодня местами играл неплохо и местами выключался. Сегодня игра в целом не получилась так, как мы хотели бы. Что касается Азмуна, то иногда он вытаскивает нашу команду, иногда кто-то другой из линии нападения.
Можно ли говорить о спаде у Азмуна? В целом провели игру ниже своих возможностей. О каком-то спаде я не стал бы говорить. Мы видим, как он работает на тренировках.
Круговой? У всех игроков, что у нас есть, есть шансы. Все игроки нам нужны, и в определённый момент у всех будут возможности проявить себя. Он молодец, играет хорошо», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 19 сентября 2020
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