Семак: не стал бы говорить о каком-то спаде у Азмуна. Иногда он вытаскивает команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда Сердара Азмуна в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1) и встрече 7-го тура с «Арсеналом» (3:1).



«Что касается игры с «Арсеналом», то хорошее движение и открывание, но не слишком часто выходил мяч к нему. Сегодня местами играл неплохо и местами выключался. Сегодня игра в целом не получилась так, как мы хотели бы. Что касается Азмуна, то иногда он вытаскивает нашу команду, иногда кто-то другой из линии нападения.



Можно ли говорить о спаде у Азмуна? В целом провели игру ниже своих возможностей. О каком-то спаде я не стал бы говорить. Мы видим, как он работает на тренировках.



Круговой? У всех игроков, что у нас есть, есть шансы. Все игроки нам нужны, и в определённый момент у всех будут возможности проявить себя. Он молодец, играет хорошо», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Семак: сегодняшняя игра «Зенита» была недостаточно хороша для победы