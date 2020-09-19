«Барселона» завоевала Кубок Гампера в 43-й раз

В матче за Кубок Гампера «Барселона» одержала победу над «Эльче». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в «Барселоне» и завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонцев. «Барселона» в 43-й раз завоевала Кубок Гампера.

Единственный гол, на 2-й минуте встречи, забил нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, которому ассистировал защитник Жорди Альба. Форвард «блаугранас» Лионель Месси провёл на поле весь матч.

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной». Первый розыгрыш турнира прошёл в 1966 году. В этом году состоялся 55-й розыгрыш Кубка Гампера. Последний раз «Барселона» проигрывала в матче за этот трофей в 2012 году, когда «Сампдория» одержала победу со счётом 1:0.