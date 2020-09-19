Панюков — о голе Дзюбы: судья даже не пошёл смотреть момент. А зачем тогда он нужен?

Нападающий «Урала» Андрей Панюков прокомментировал эпизод с голом форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничей со счётом 1:1.
«Показали момент на табло. Я стоял с Бикфалви, обсуждали игровые моменты. Показывают повтор. Мы: «О, ну это офсайд». И смотрим — минута, две, три — судья не идёт смотреть VAR, просто слушает что-то в наушник. Раз — гол. Мы в шоке были. На табло-то мы видели — чистый офсайд.
Посмотрел фотографии в Интернете — там офсайд. Момент был в Казани, когда мы забивали: у меня бутсы на 15 сантиметров опережали соперника, но там флажок подняли. А тут — полкорпуса. Ну видно же, что вне игры. И вот что больше всего меня удивило: судья даже не пошёл смотреть этот момент. А зачем тогда он нужен? Ну или боковой пусть сходит посмотрит, раз он поднял.
После игры будут это обсуждать, а что поменяется? Да ничего! VAR есть, кто-то с вышки сказал: «А, тут гол». Что мы сделаем? Сомнительно как-то. Ладно бы 50 на 50, но все же видели эпизод. Не было бы офсайда, мы бы все сказали: ну да, не было. А он был. В общем, непонятное решение», — приводит слова Панюкова Metaratings.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.
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