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АЕК Карреры с победы начал сезон в чемпионате Греции

АЕК Карреры с победы начал сезон в чемпионате Греции
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 2-го тура чемпионата Греции «Панетоликос» принимал афинский АЕК. Встреча прошла на стадионе «Панетоликос» в Агринионе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт на 68-й минуте встречи открыл нападающий АЕКа Марко Ливайя. На 75-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей, однако форвард «Панетоликоса» Николас Массола не сумел реализовать 11-метровый удар. На 87-й минуте хавбек Петрос Манталос упрочил преимущество гостей в счёте.

В следующем туре греческой Суперлиги афинский АЕК проведёт встречу с «Ламией», а «Панетоликос» сыграет на выезде с «Олимпиакосом».

Напомним, главным тренером афинского АЕКа является бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера.

Греция - Суперлига. Суперлига. 2-й тур
19 сентября 2020, суббота. 20:30 МСК
Панетоликос
Агринион
Окончен
0 : 2
АЕК Афины
Афины
0:1 Ливайя – 68'   0:2 Манталос – 87'
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