АЕК Карреры с победы начал сезон в чемпионате Греции

В матче 2-го тура чемпионата Греции «Панетоликос» принимал афинский АЕК. Встреча прошла на стадионе «Панетоликос» в Агринионе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Счёт на 68-й минуте встречи открыл нападающий АЕКа Марко Ливайя. На 75-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей, однако форвард «Панетоликоса» Николас Массола не сумел реализовать 11-метровый удар. На 87-й минуте хавбек Петрос Манталос упрочил преимущество гостей в счёте.

В следующем туре греческой Суперлиги афинский АЕК проведёт встречу с «Ламией», а «Панетоликос» сыграет на выезде с «Олимпиакосом».

Напомним, главным тренером афинского АЕКа является бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера.