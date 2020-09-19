Гарет Бэйл: я голоден до побед и мотивирован

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, который в этом сезоне будет выступать за «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды, поделился эмоциями от возвращения в английский клуб.
«Приятно вернуться. Это особенный клуб. Именно здесь я сделал себе имя. «Тоттенхэм» — замечательный клуб, с потрясающими болельщиками. Надеюсь, теперь смогу набрать форму и помочь команде выигрывать трофеи. Когда покидал «Тоттенхэм», думал, что буду рад однажды сюда вернуться. Сейчас появилась возможность, и я чувствую, что это лучшее время для возвращения. Я голоден до побед и мотивирован. Не могу дождаться, чтобы начать», — приводит слова Бэйла официальный сайт «Тоттенхэма».
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
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