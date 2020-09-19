Гарет Бэйл обратился к болельщикам «Тоттенхэма»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, который в этом сезоне будет выступать за «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды, прокомментировал своё возвращение в лондонский клуб.

«Всем болельщикам «Тоттенхэма», после 7 лет отсутствия, я вернулся! Вперёд, шпоры», — говорится в приветственном обращении Бэйла, опубликованном на его странице в «Инстаграме».

Сегодня «Тоттенхэм» сообщил о переходе нападающего «Реала» Гарета Бэйла на правах аренды. Ранее стала известна сумма аренды 31-летнего футболиста. Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви заключил сделку, по условиям которой «шпоры» будут выплачивать € 240 тыс. в неделю из его заработной платы в размере € 650 тыс. в «Реале».



Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.