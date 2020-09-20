Видеообзор матча «Арсенал» — «Вест Хэм» во 2-м туре АПЛ

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 25-й минуте встречи счёт открыл форвард «Арсенала» Александр Ляказетт. Букайо Сака ускорился и сделал передачу в штрафную, Пьер-Эмерик Обамеянг дошёл до лицевой и мягко навесил в центр, а Ляказетт головой переправил мяч в сетку ворот.

В концовке первого тайма Майкл Антонио сравнял счёт. Джеррод Бауэн ускорился по центру и сделал передачу в штрафную, Райан Фредерикс прострелил в центр, а Антонио сыграл на опережение и переправил мяч в сетку.

Победный гол забил Эдвард Нкетиа на 85-й минуте встречи. Сака ускорился по флангу и сделал передачу вразрез, Даниель Себальос выскочил на ворота и сделал передачу в центр, а Нкетиа в падении поразил пустые ворота.