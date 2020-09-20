Наумов: «Локомотив» провалится в Лиге чемпионов, ничего хорошего ждать не приходится

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящих выступлениях красно-зелёных в Лиге чемпионов.

«Думаю, в Лиге чемпионов «Локомотив», как бы это ни прискорбно звучало, провалится. Ничего хорошего там ожидать от клуба не приходится. Потому что с такой игрой, которую он показал с «Ростовом», в Лиге чемпионов будет тихий ужас.

В тот же день, что «Локомотив» играл в Ростове, прямо перед этим матчем «Зенит» дома играл с «Арсеналом». Выиграл — 3:1, но мне не понравился второй тайм в исполнении питерцев — Тула там великолепно выглядела. Однако у «Зенита» хоть есть организация игры. В команде чётко знают, чего хотят. В «Локомотиве» этого и близко нет.

Если взять нынешние «Зенит» и «Локомотив», то хоть они недавно сыграли вничью (0:0), «железнодорожники» сейчас по организации игры на порядок ниже питерцев. Пусть футболисты в команде очень хорошие. Извините за пессимизм, но очень тяжело на это смотреть", — цитируют Наумова «Известия».