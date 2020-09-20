«Уфа» — ЦСКА: Эджуке — в стартовом составе гостей на матч 8-го тура РПЛ

Опубликованы стартовые составы команд на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — ЦСКА.

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Неделчару, Йокич, Сухов, Безденежных, Бизяк, Голубев, Алиев, Карп, Жамалетдинов.



Запасные: Чернов, Шафинский, Аликин, Никитин, Тилль, Бородин, Гиоргобиани, Сысуев, Агаларов, Данченко, Емельянов, Фольмер.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Эджуке.



Запасные: Тороп, Васин, Котин, Дзагоев, Сигурдссон, Бистрович, Тикнизян, Шкурин, Гайч, Чалов.

Московский ЦСКА набрал 13 очков в 7 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (5) — на 13-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 встречах набравший 17 очков.